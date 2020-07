Io e Te, la crisi di Pierluigi Diaco: "Perché sono un perdente", troppo severo?

01 luglio 2020 a

Hai capito, Pierluigi Diaco? Onestissimo e forse un pizzico troppo auto-punitivo, ma tant'è. Il contesto è quello di Io e te, la trasmissione con conduce su Rai 1. E durante l'intervista a Monica Setta, il vulcanico Diaco si è lasciato andare a uno sfogo inatteso. Si parlava di share, degli ascolti televsivi, e la Setta - che conduce Uno Mattina in Famiglia - spiegava di stare molto attenta alla curva degli ascolti, per poi aggiungere di essere soddisfatta per come fosse andata la stagione. E a quel punto Diaco ha spiazzato tutti con le sue parole: "Secondo me è importante che ogni giorno delle persone entrino in sintonia con te, non tanto gli ascolti. Ma non sono un ipocrita, io perdo con la concorrenza. Sono un perdente della fascia oraria delle 14...", ha concluso con grandissima onestà. La Satta, però, lo ha rincuorato affermando: "Non sei un perdente, hai il target giusto per la trasmissione".

