Loredana Leciso, trionfo di sensualità: occhio alle cosce, uno scatto da antologia

Super sexy. Cosce perfette, fisico da urlo. La compagna di Al Bano Carrisi incanta tutti sui social. Adesso, Loredana Lecciso - che va fortissimo su Instagram - si gode un po’ di meritato relax nelle Grandi Tenute di Al Bano alle porte del Salento. È lì che la famiglia Carrisi, con Al Bano, Jasmine e Bido, è alle prese con il post quarantena. Al via anche i festeggiamenti per la Maturità di Jasmine e per il suo esordio musicale con il brano Ego (la figlia di Al Bano e Loredana potrebbe anche arrivare a Sanremo). Intanto, Loredana fa il pieno di like. Fisico mozzafiato. Da urlo. C’è qualcuno che spiffera: “Fa tantissimo sport. Lunghe passeggiate nel boschetto delle Tenute Carrisi. Spesso con Al Bano, che è tornato in perfetta forma durante la quarantena”.

