Albano Carrisi, la figlia Jasmine debutta nella musica con una pugnalata: "Proprio non riesco a seguirlo"

Jasmine Carrisi, la figlia di Albano Carrisi e Loredana Lecciso, debutta nel mondo della musica con il singolo Ego, a metà tra pop e rap. Di sicuro, alla ragazza non manca la personalità visto che in un'intervista al Corriere della Sera prende subito le distanze dall'eredità artistica di papà. La rampolla confessa di non ascoltare "assolutamente" la musica di Al Bano: "Lui vorrebbe che lo seguissi un po' di più, ma proprio non ci riesco". Ma anni e anni trascorsi nella "corte" di Cellino San Marco e dietro i palchi di mezzo mondo a guardare il papà crooner qualche traccia l'avranno sicuramente lasciata.

