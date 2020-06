Albano Carrisi s'illumina, la voce sulla figlia Jasmine e il Festival di Sanremo

Francesco Fredella 30 giugno 2020 a

Jasmine Carrisi strizza l’occhio all’Ariston? Forse. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, che ha debuttato da poco con il brano Ego (anche sulla piattaforma Vevo), potrebbe essere una delle possibili Nuove proposte di Sanremo. “Io al Festival di Sanremo? Impossibile rifiutare!”, racconta a Libero Jasmine. Che è da mesi corteggiata dal cinema e dalla tv. “Non mi interessa la tv e il cinema, preferisco la musica”, assicura la figlia di Al Bano e Loredana. Jasmine, bella come il sole, ha le idee chiare: “Nei miei progetti non c’è, però chiaramente sarebbe impossibile rifiutare una partecipazione a Sanremo qualora capitasse”, ribadisce Jasmine. Che poi continua dicendo: “Comunque, il Festival si è aperto ad altri stili, c’è stata Elettra Lamborghini, Achille Lauro”. Una virata di stile che potrebbe piacere molto alla figlia di Al Bano. Pronta, allora, per lei una nuova esperienza in televisione. Magari su quel palco, che regala a tutti gioie immense.

