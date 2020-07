Elisabetta Canalis, uno stacco di coscia da record: al suo meglio, la foto che ammalia

05 luglio 2020 a

a

a

Eccovi servita una plastica rappresentazione del concetto di "stacco di coscia". E ad offrirla a tutti i suoi innumerevoli seguaci, questa plastica rappresentazione, è una sempre più meravigliosa Elisabetta Canalis, che si trova in Italia, nelle sue terre, in Sardegna. "Homeland", casa, scrive su Instagram in calce alla foto che potete vedere qui sotto. Ed eccola su una terrazza, capelli al vento e sguardo seducente, vestita con un elegantissimo costume intero di un verde scuro. Elisabetta Canalis si mostra di profilo, le gambe - toniche e muscolose - in evidenza. E quello stacco di coscia che è davvero da urlo, appunto.

In piedi sui pedali con tutina super aderente. Il risultato? Elisabetta Canalis, la perfezione del lato B

