Elisabetta Canalis in piedi sui pedali con tutina super-aderente: il risultato? La perfezione del lato B

Questa volta non si tratta di bikini, due pezzi, intimo e via dicendo. No, si tratta di una tutina con cui Elisabetta Canalis, in piedi sul sellino di una cyclette, spiega di essere in "mood prova costume on", "nessuna scusa" aggiunge su Instagram. Insomma, la meravigliosa showgirl sarda si allena in vista della prova costume, appunto, che per inciso supererebbe a pieni voti anche senza muovere un muscolo. E dunque eccola sui pedali, intenta ad allenarsi, dalla foto sembra direttamente nel giardino maestoso e luminosissimo della sua casa. Ma, ammettiamolo, la tutina verde acqua super-aderente mette in risalto il lato B della Canalis, le cui forme rasentano la perfezione. E non è certo una novità...

