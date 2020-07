Elisabetta Canalis, selfie leopardato e seno in primo piano: la foto con cui infiamma il mercoledì

01 luglio 2020 a

Un selfie d'autore firmato Elisabetta Canalis. Eccola, la meravigliosa e inarrivabile showgirl sarda, che si immortala, smartphone in mano, direttamente da un luminoso bagno. Alle sue spalle un accappatoio bianco posato sul bordo di una vasca da bagno, in primo piano ecco lei, Elisabetta, fasciata in un costume intero leopardato che ne mette in evidenza le forme, pazzesche, sinuose, intriganti. La scollatura, va da sé, è di quelle profondissime, ipnotiche. La Canalis guarda in camera, controlla la bontà dello scatto, indiscutibile. Il risultato? Impeccabile, ovviamente. E i suoi fan lo confermano tra cuoricini e commenti estatici. Che si sprecano.

