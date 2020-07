Chiara Ferragni, calze a rete e scollatura vertiginosa: lo scatto hot che incendia i social

05 luglio 2020 a

Chiara Ferragni non ha paura di mostrare il suo lato più sensuale e provocante. La compagna di Fedez sta mandando in tilt i social con un pai di scatti che su Instagram hanno raccolto complessivamente quasi milione e mezzo di mi piace. Tanti, tantissimi approvano la Ferragni in questa versione, ma ovviamente non mancano gli hater. Ai quali ormai Chiara non dà più ascolto, come è giusto che sia quando giudizi, anche molto pesanti, arrivano da perfetti sconosciuti. L’ultima foto ha fatto impazzire il web: la Ferragni è ritratta seduta con le gambe accavallate, con le calze a rete e soprattutto una scollatura a dir poco vertiginosa. Lei si definisce una mamma “cool”, ma per i fan è anche super sexy.

