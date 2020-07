Chiara Ferragni, il dettaglio nella foto che fa indignare il web: "Com'è possibile?"

04 luglio 2020 a

Chiara Ferragni fa indignare i fan. Ancora una volta nel mirino una foto che la ritrae mentre mangia. Proprio qui l'influencer incappa in una piccola gaffe. La moglie di Fedez infatti pubblica una foto su Instagram che la ritrae mentre mangia una pizza sul lago di Como. Nello scatto la Ferragni tiene in mano una fetta di pizza. Peccato però che i più attenti non hanno potuto fare a meno di notare che nel suo piatto la pizza era intatta. Insomma, qualcosa sembra proprio non tornare. “La solita capacità di far resuscitare le fette di pizza” scrive un utente, mentre un altro gli fa eco: “Com'è possibile che la tua pizza si riproduca sempre?”. Il solito “mistero delle pizze della Ferragni” ci ride su un altro internauta.

