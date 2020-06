Chiara Ferragni semi-nuda con "squarcio vista-seno": la foto, roba proibita ai comuni mortali

26 giugno 2020 a

Prego? Un quasi-nudo integrale per Chiara Ferragni, che si mostra sui social così come potete vedere nella fotografia qui sotto. Un peculiare, molto peculiare, vestito nero che la mostra svestita in più parti grazie a un particolarissimo e sofisticato gioco di giri e di stoffe. Smartphone in mano e sguardo un poco languido, la Ferragni si scatta un selfie destinato a rimanere nei suoi personalissimi annali. Notevole lo squarcio "vista-seno", così come è notevole quanto sia striminzito il lembo di stoffa che le va a coprire le parti intime. Non tutti i fan hanno apprezzato, qualcuno parlava di "maglietta strappata". La maggioranza dei seguaci, però, si è spesa in cuoricini e complimenti.

