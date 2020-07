Elettra Lamborghini: "Voglia di ca...", la clamorosa gaffe (inconsapevole) di Giusy Ferreri

06 luglio 2020 a

“Sto morendo, mi hanno mandato la foto di un post di Giusy Ferreri”. Un risveglio diverso dal solito per Elettra Lamborghini, che in questi giorni sta facendo furore con La Isla, l’hit estiva realizzata insieme alla Ferreri. La quale però si è resa protagonista di una piccola gaffe, anche se totalmente a sua insaputa: “Palme, clima caliente e voglia di cantare”, ha scritto l’artista sulla sua pagina Facebook rilanciando il brano e uno scatto realizzato con la Lamborghini. La quale però ha notato lo screen da telefono che abbrevia “voglia di cantare” a un “voglia di ca…” che è facilmente fraintendibile. E infatti immediatamente si è scatenata l’ironia del web e in primis proprio di Elettra, che sembra già essersi lasciata alle spalle le polemiche dei giorni scorsi sul brano che la vede protagonista insieme alla Ferreri. Alcuni hanno stroncato La Isla, ma la Lamborghini non ci sta: “Sapete solo sminuire. Casualmente i pezzi che non si incula nessuno (scusate il francesismo) gli date la lode… invidia? Boh. Siete i critici della sagra della salsiccia”.

