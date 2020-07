Alessia Marcuzzi, le voci sulla cognata: corna al marito? Un gesto drastico, "in casa è finita maslissimo"

09 luglio 2020 a

La presunta relazione clandestina tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, smentita da entrambi e anche da Belen Rodriguez, sembra però aver mandato su tutte le furie un altro protagonista di questa vicenda: il marito della conduttrice Mediaset. Stando a quanto riporta il settimanale Oggi, nell'edizione in edicola da giovedì 9 luglio 2020, il produttore Paolo Calabresi Marconi non avrebbe preso bene il gossip in merito all'ipotesi di tradimento della moglie con l'ex ballerino di Amici. Un sentimento comune quello di Marconi, tanto che la sorella di Paolo si vocifera abbia addirittura interrotto i rapporti con la cognata Alessia, con la quale c’è sempre stato un buon feeling.

A voler chiarire quanto accaduto anche un'amica di De Martino che, sempre a Oggi, ha detto: “Belen è una controllatrice seriale di cellulari e può aver intercettato e interpretato male qualche messaggio con cuoricini tra Stefano e Alessia, ma non credo siano andati oltre questo”. Un'altra fonte vicina al ballerino e alla Marcuzzi ha poi aggiunto: “Ho sentito sia Alessia sia Stefano e mi hanno detto che è una bufala. E non avrebbero motivo di mentirmi. La crisi tra la Marcuzzi e il marito è innegabile e non recente ma questo gossip rischia paradossalmente di avvicinarli. Paolo è furibondo, vede soffrire sua moglie e medita di rivolgersi agli avvocati”. Anche perché, a quanto pare, la vita di Calabresi Marconi sarebbe diventata un inferno e, secondo i rumors citati da Gossip e Tv, gli amici non farebbero altro che chiamarlo per prenderlo in giro sulla vicenda delle presunte corna.

