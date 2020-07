Belen Rodriguez su Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi: "iPad e messaggi?", come stanno le cose

09 luglio 2020 a

Belen Rodriguez rompe il silenzio e offre una smentita (di rito?) alle indiscrezioni provenienti da più fonti secondo cui alla base della fine del matrimonio con Stefano De Martino ci sarebbe un tradimento. Più precisamente consumato dall’ex ballerino di Amici con Alessia Marcuzzi: il diretto interessato ha bollato come “fake news” la notizia trapelata dai siti specializzati di gossip, mentre la conduttrice è finora rimasta in silenzio. Belen invece ha commentato i rumors su Instagram: “Con Alessia ho un bellissimo rapporto di stima reciproca, non è mai successo niente del genere, nessun messaggio, nessun iPad. Continuo sempre a non capire la motivazione per la quale si inventino cose del genere. Appunto decideremo insieme come muoversi perché trovo assurdo e di cattivissimo gusto leggere le ca***te che ho letto in questi giorni”. Ufficialmente quindi continua a non essere chiaro il motivo della rottura: di certo c’è che recentemente Belen ha trascorso un weekend in intimità con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi, mentre Stefano è stato avvistato con la modella Mariana Rodriguez.

