Belen Rodriguez, messaggio clamoroso ad Alessia Marcuzzi: "Solo cazz***, ora decideremo insieme"

Belen Rodriguez rompe il silenzio. Dopo tante indiscrezioni e fake news, adesso la showgirl difende Stefano De Martino. E sul presunto tradimento con Alessia Marcuzzi, in una Instagram stories, dice: “Con Alessia ho un bellissimo rapporto di stima reciproca, non è mai successo niente del genere, nessun messaggio, nessun iPad. Continuo sempre a non capire la motivazione per la quale si inventino cose del genere. Appunto decideremo insieme come muoverci perché trovo assurdo e di cattivissimo gusto leggere le ca**ate che ho letto in questi giorni”. La Marcuzzi, che gironi fa aveva scomodato una frase di Woody Allen, resta in silenzio. No comment. E sullo sfondo resta un’indiscrezione tremenda di Oggi legata all’Ipad di De Martino. Secondo il settimanale lì ci sarebbero le prove del presunto tradimento. Condizionale d’obbligo.

