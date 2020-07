Belen Rodriguez, De Martino-Marcuzzi insieme a maggio? Il fiore viola e il "like sparito": un clamoroso indizio

09 luglio 2020 a

Si infittisce il mistero del presunto tradimento che Belen Rodriguez avrebbe subito da Stefano De Martino. Il settimanale Oggi ha confermato le indiscrezioni di Dagospia, che parla di una relazione segreta dell’ex ballerino di Amici con Alessia Marcuzzi: la showgirl avrebbe scoperto tutto per caso grazie all’iPad che era collegato con il telefono di De Martino. Cinque giorni dopo lo scoop di Dago, la Rodriguez ha deciso di fare una smentita che però sembra di rito e poco spontanea.

"Soltanto caz***. Decideremo insieme come muoverci": Belen Rodriguez, cannonata clamorosa (e messaggio alla Marcuzzi"

E allora continuano ad impazzare la voci su De Martino e la Marcuzzi, anzi spunta anche una ricostruzione piuttosto convincente: a maggio Stefano si trovava tra Napoli e Positano e aveva pubblicato delle foto in cui si vede un fiore viola nella tasca del giubbotto. Sempre a maggio, la Marcuzzi posta lo scatto di un tramonto e De Martino mette mi piace: passa qualche giorno e la conduttrice pubblica la foto di piante e fiori della macchia mediterranea e spunta lo stesso identico fiore che Stefano aveva nel taschino, lui mette ancora mi piace. Due like apparentemente innocui, ma che sono spariti dopo che la cosa è emersa e la gente ha iniziato a farsi domande: a maggio la Marcuzzi e De Martino erano insieme? Per ora sono solo supposizioni.

