Barbara Berlusconi, ritorno super-sexy: pizzicata in spiaggia così, questa foto è niente

Barbara Berlusconi è la bellissima figlia di Silvio Berlusconi e Veronica Lario. Rispetto ai tempi in cui era in prima linea per il Milan, la figlia dell’ex premier è molto più riservata. E allora fa notizia il servizio esclusivo di Oggi, che ha pizzicato la 35enne al mare in una giornata di relax con tutta la famiglia in Sardegna. Dagli scatti del settimanale si gossip la Berlusconi ha ancora un fisico invidiabile e sembra decisamente felice con il compagno Lorenzo Guerrieri: non mancano baci e coccole, così come le attenzioni premurose ai suoi figli ed a quelli della sorella Eleonora. Insomma, Barbara appare felice e serena, probabilmente lo è ancora di più dopo aver ricevuto la sua porzione di dividendi Fininvest, che ammonta a 6 milioni di euro, non proprio spicci.

