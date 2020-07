Chiara Ferragni, finalmente tutta la verità: ecco quanto guadagna con ogni singolo post, cifre-choc

10 luglio 2020 a

a

a

Chiara Ferragni anche dopo il coronavirus fa affari d'oro. L'imprenditrice è stata inserita da Hopper HQ, agenzia inglese che si occupa di digital marketing, nella classifica degli influencer più ricchi. La moglie di Fedez guadagna giusto 52mila euro per post, mentre il marito ne ottiene ben 27mila e 600 a pubblicazione. Un salario che non ha visto crisi nemmeno in quarantena, quando la coppia più famosa del web ha proseguito la diffusione della sua routine casalinga. Nulla di nuovo, ma ora capiamo il vero motivo che spinge loro a essere sempre online.

"Tra poco arriverà...". Chiara Ferragni incinta, l'indizio della madre in un video (rimosso) di Fedez

Oltre alla Ferragni e Fedez in classifica ci sono anche l'ex modello Mariano Di Vaio, con 17mila euro a post e l'ex corteggiatrice di 'Uomini e donne', Giulia De Lellis, con 12.500 euro a messaggio online. Il record di guadagni lo detiene però Dwayne 'The Rock' Johnson: l'attore americano, ex wrestler e produttore cinematografico, con oltre 187 milioni di follower, che arriva a guadagnare più di un milione di dollari per singolo post sponsorizzato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.