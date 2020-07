Elettra Lamborghini, probabilmente il seno più grande d'Italia: come lo mostra a tutti, in primo piano

14 luglio 2020 a

a

a

"Fuori ora il video de La Isla. Out now on YouTube". Così Elettra Lamborghini su Instagram, alle 14 in punto di martedì 14 luglio, giorno in cui come previsto è uscita la clip della nuova canzone con Giusy Ferreri. Insomma, l'ereditiera lo annuncia urbi et orbi. E lo fa, soprattutto, con la fotografia che potete vedere qua sotto. Già, la Lamborghini è nota per le forme giunoniche del suo seno. Ma in questa posa, con quel vestitino "rigido" a spingerle sempre più in alto, le sue forme sono davvero esplosive. Tanto da far sorgere il sospetto che siano addirittura ritoccate. Ma no, con assoluta probabilità non è così: è semplicemente Elettra Lamborghini.

La stimolazione delle natiche, Elettra Lamborghini oltre ogni tipo di censura: video pazzesco, e occhio ai presunti slip

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.