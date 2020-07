Elettra Lamborghini, "non potete capire cosa ho scoperto": video inquietante, sapete cosa state vedendo?

09 luglio 2020 a

Giorno dopo giorno, trovata dopo trovata, show dopo show a tenere banco è sempre lei, Elettra Lamborghini, la mitica ereditiera, probabilmente il profilo Instagram più seguito dell'estate. L'ultima prodezza arriva in una peculiare story, nella quale esordisce mostrando in un breve video il suo ginocchio. Dunque, la cantante afferma con tono di voce assai preoccupato: "Ragazzi non potete capire cosa ho scoperto, cosa ca*** ho appena scoperto: il mio ginocchio è un'orsa assassina. O no?". E mentre rende partecipi i suoi seguaci dell'ultima burla, con le dita muove il ginocchio in modo che sembri un'orca assassina, almeno secondo lei. Poi, in una seconda story che segue a strettissimo giro di posta, Elettra Lamborghini conferma: "Sì, è un'orca assassina". Cala il sipario.

