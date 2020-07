Elettra Lamborghini, la foto che scatena l'orrore contro di lei? Replica monumentale: "Un c*** di niente", chi asfalta

20 luglio 2020 a

L'ultima follia social si abbatte sulla mitica Elettra Lamborghini. Che succede? Succede che l'ereditiera si è mostrata ben più magra del solito, insomma con qualche chilo in meno. E lei stessa ha fatto sapere di non conoscere le ragioni di tale dimagrimento e che la perdita di peso non è voluta. E i soliti idioti dei social la hanno criticata per la scelta di... dimagrire. Siamo alla follia insomma. E la Lamborghini da par suo ha voluto replicare agli insulti e alle frecciate, come sempre senza giri di parole né fronzoli: "Sapete perché non me ne frega più un c*** di niente? Prima (assolutamente pesoforma) mi davano della grassa... ora (sempre pesoforma) ma con qualche chilo in meno (assolutamente non voluto) mi dicono che sono troppo magra... scusa bicc ma chi **** sei tu" ha sparato ad alzo zero contro chi pratica body shaming contro di lei. Applauso ad Elettra, insomma. E un'ipotesi: forse ha perso qualche chiletto a causa del suo imminente matrimonio con Afrojack, previsto per il prossimo 6 settembre?

