Elettra Lamborghini, roba proibita ai comuni mortali: la foto della location delle nozze, roba pazzesca

22 luglio 2020 a

a

a

Per la mitica Elettra Lamborghini un luogo altrettanto mitico. Si parla ovviamente della location per le imminenti nozze tra l'ereditiera e cantante ed Afro Jack, che dovrebbero celebrarsi il prossimo 6 settembre. La Lamborghini, infatti, tramite una raffica di story su Instagram anticipa parte dell'evento: si mostra mentre sceglie il vestito da sposa, che ovviamente non rivela, mentre fa vedere quello delle damigelle. Dunque, si passa alla location. Da sogno. Diverse immagini che anticipano parte degli allestimenti, tra le quali quella che potete vedere qui sotto: ecco Elettra Lamborghini seduta su un tavolo in una location da sogno. Ogni descrizione è superflua: posti proibiti ai comuni mortali.

Elettra Lamborghini, Dago-bomba sul matrimonio con Afrojack: ora spunta un'altra novità

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.