Elettra Lamborghini, bomba di Dagospia: "Accordo già chiuso", il colpo clamoroso di Silvia Toffanin

Il matrimonio dell'anno se l'è accaparrato Silvia Toffanin. Secondo le indiscrezioni di Dagospia le nozze di Elettra Lamborghini, previste per il 6 settembre con il fidanzato Afrojack, saranno di esclusiva di Verissimo. Ma c'è di perché Dago parla addirittura di un accordo "già chiuso". Insomma, un grosso colpo per la trasmissione di Canale 5 condotta dalla compagna di Pier Silvio Berlusconi. Le novità però per l'ereditiera potrebbero non finire qui perché sempre il sito di Roberto D'Agostino parla di "uno speciale sul matrimonio in onda su Real Time". La Lamborghini si è dunque lasciata alle spalle i dubbi iniziali che la vedevano incerta a causa del coronavirus sul da farsi delle nozze.

