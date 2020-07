Justine Mattera, scollatura fino all'ombelico e vestito trasparente: fuori tutto, il seno senza veli né censure

22 luglio 2020 a

Altro colpo ad altissimo tasso erotico firmato da Justine Mattera. Il tutto ovviamente su Instagram, dove parla del suo "ritorno ad Ischia" che è "sempre una celebrazione". Dunque, mostra quelle che definisce "foto bucoliche", quattro scatti - pazzeschi - in cui la fotografia è sempre lei, l'intramontabile Justine. Il punto è che ha deciso di mostrarsi in un lungo abito color turchese, la cui peculiarità più spinta è la clamorosa e profondissima scollatura, che arriva fino all'ombelico e condita da trasparenze pericolosissime. Il risultato? Complice l'assenza del reggiseno, la Mattera mostra le sue forme proprio come mamma le ha fatte. Senza alcun tipo di censura...

