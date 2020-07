Elettra Lamborghini, "un uccello in...": provocazione pura, l'ultima spiazzante foto dell'ereditiera

24 luglio 2020 a

a

a

L'ultima meravigliosa provocazione di Elettra Lamborghini ovviamente viaggia sul suo seguitissimo profilo Instagram, con una foto coloratissima e piccantissima. La mitica ereditiera con la passione per la musica si mostra infatti vestita di uno strizzatissimo abitino leopardato con scollatura generosa, insomma le forme sempre ben in vista. Ma non solo: una vistosa corona di fiori sulla testa e sulla spalla un pappagallo, protagonista in parecchie sue sotries e fotografie. Dunque, in calce allo scatto, il commento un poco ambiguo: "Un uccello in spalla", scritto con qualche "h" di troppo come nello stile di Elettra Lamborghini. E c'è chi le risponde: "Divinah".

Roba proibita ai comuni mortali: ecco dove si sposa Elettra Lamborghini, la foto (pazzesca) della location

