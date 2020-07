Chiara Ferragni, Elettra Lamborghini chi? Lato B, la clamorosa sfida: attenzione al finale del video

24 luglio 2020 a

La sfida lanciata da Chiara Ferragni, ammettiamolo, è di quelle... impossibili. Già, sfida Elettra Lamborghini - rigorosamente su Instagram - in quella che è la assoluta specialità dell'ereditiera e cantante, ossia il twerking. Già, l'influencer più famosa d'Italia, nonché moglie di Fedez, non è certo una ballerina provetta. E in un video postato sul social (sul profilo del marito rapper) lo dimostra. Ecco insomma Chiara Ferragni con magliettina bianca e shorts di jeans mentre si cimenta col twerking, a una velocità che però prima non aveva mai raggiunto. Peccato però che ci sia il trucco: quando si allarga l'immagine, ecco comparire Fedez che le scuote in modo energico la caviglia. Insomma, tutto si spiega...

