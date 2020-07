Giancarlo Magalli, dopo la lite con Adriana Volpe querela un altro vip: "Lui mente per finire sui giornali"

25 luglio 2020 a

a

a

Giancarlo Magalli sulla sua pagina Facebook ha annunciato di aver querelato Marcello Cirillo, suo ex collega a "I fatti vostri", reo di averlo accusato di essere il responsabile del suo allontanamento dal programma. "Perché non è che tutti quelli che hanno bisogno di visibilità debbono per forza cercarla parlando male di me, mentendo, per finire sui giornali", ha scritto il conduttore.

"Ho rifiutato un bel compenso, non volevo metterla in difficoltà. Ma...", Magalli, la bomba-Mediaset su Adriana Volpe

La querelle tra Magalli e Cirillo dura da tempo. Se anni fa erano amici per la pelle, piano piano i loro rapporti si sarebbero fatti sempre più tesi ed ora i due sono ai ferri corti. Di recente Marcello ha accusato l'ex collega di essere il responsabile non solo del suo allontanamento dal programma, ma anche di quello di Adriana Volpe e di Demo Morselli.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.