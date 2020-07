Giancarlo Magalli, altra bomba su Adriana Volpe: "Ho rifiutato un bel compenso, non volevo metterla in difficoltà. Ma..."

14 luglio 2020 a

"Ho rifiutato un bel compenso". Giancarlo Magalli, intervistato dal settimanale Nuovo Tv, confessa di aver declinato l'offerta di Alfonso Signorini, presentatore dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, che lo aveva invitato ad avere un confronto in diretta con Adriana Volpe. I rapporti tra il conduttore dei I fatti vostri e la sua ex collega, come noto, sono ai minimi termini: "Non mi piaceva l’idea di andare lì per metterla in difficoltà - ha spiegato Magalli -. E non mi sarebbe neppure piaciuto il contrario, ovvero l’opzione di essere una sua vittima. Quindi ho preferito lasciar perdere".





"Sono anni che si parla di questa diatriba e non se ne può più. Purtroppo anni fa lei ha scoperto che, menzionandomi, riusciva a far parlare di sé”. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, la Volpe ha dato una versione opposta definendo Magalli "ossessionato da lei". Chi avrà ragione? Ai telespettatori l'ardua sentenza.

