Adriana Volpe contro Giancarlo Magalli: "Tu zitta non me lo dici". Il siluro sui Fatti vostri: "A picco"

Magalli gela Adriana Volpe con un post sugli ascolti di Ogni mattina. E lei risponde. "Non mi zittisce nessuno": il riferimento è ovviamente diretto a Giancarlo nazionale (con lui la Volpe è ai ferri corti dai tempi de I fatti vostri”: lei svelò la sua età in diretta e ci furono scintille). Ieri nuovo disastro: 1% di share. Ogni mattina sembra sprofondare. Profondo rosso.

Ma Magalli, dopo il nuovo colpo della Volpe, non parla. Aveva chiesto scusa più volte all’ex collega per i toni forti usati in diretta quando ci fu lo scontro. Lei non ha accettato. Ogni mattina: non è mai andato oltre i 100 mila spettatori. Dati terribili. Ma adesso, a gamba tesa, arriva Marcello Cirillo. Che tuona: “La sua linea di demarcazione tra la sua ex simpatia e la cattiveria a mio avviso è sottilissima. Tutti litigano con lui”.

