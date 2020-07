Ogni Mattina, Adriana Volpe e l'effetto-Magalli: dopo gli insulti sale lo share, la rivincita

Francesco Fredella 09 luglio 2020 a

a

a

Finalmente lo share sale. Di poco, ma sale. Ed è una buona notizia per Adriana Volpe. Che ieri, forse anche grazie al traino della querelle con Giancarlo Magalli, raggiunge il primo successo di stagione con “Ogni Mattina” (su Tv8). Il programma, che era andato sotto l’1% con meno di 100 mila spettatori, sale all’1,1% con 102.000 italiani davanti alla tv. In pratica ben 8.000 “persone in più” e +0.1% rispetto ai giorni precedenti. Briciole. Ancora briciole. Che, però, segnano un piccolissimo salto. Ieri, nella puntata tanto attesa dopo il post di Magalli che aveva parlato di 0.9% con una emoticon un po’ fastidiosa, è arrivata l’arringa della Volpe. Che le ha dette chiaramente al suo ex collega di avventura ai tempi de “I fatti vostri”. Tra loro, come sapete, il rapporto si è incrinato irrimediabilmente con una causa in tribunale.

"Tu zitta non me la dici". Adriana Volpe contro Magalli, la situazione è fuori controllo. Siluro sui Fatti vostri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.