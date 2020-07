Elisabetta Canalis, i dubbi sull'autenticità della relazione avuta dalla showgirl con George Clooney

26 luglio 2020 a

George Clooney, l'uomo più sexy del mondo stando alla classifica di People, conquistato da un'italiana: Elisabetta Canalis, Succede nel 2009. Molti sono increduli e nascono i primi pettegolezzi, alimentati anche dagli amici dell'attore. La sventata dichiarazione di Brad Pitt: "Io e Angelina Jolie siamo per le unioni gay e ci sposeremo solo quando anche George potrà sposare il suo compagno", fa clamore: Pitt è il migliore amico di Clooney e i due si fanno parecchi scherzi a vicenda, ma il gossip è partito e nulla lo fermerà, scrive il Corriere della Sera.

Un rotocalco francese asserisce che la Canalis è stata contrattualizzata per fare la finta fidanzata, 30 mila euro al mese il cachet. Elisabetta nelle foto con Clooney non ride mai. Un esperto di linguaggio del corpo identifica dieci gesti di Elisabetta che dimostrerebbero inequivocabilmente come punti a farsi sposare. Martedì 21 giugno 2011 Novella 2000 va in stampa con il titolo: "Elisabetta scappa da casa Clooney" e scrive che l'umore cupo della ragazza, sfatta dalla pressione mediatica, ha avuto la meglio e che a sbattere la porta è stata lei. Il giorno dopo, un comunicato ufficiale conferma che i due si sono lasciati. Ma il mistero è sempre rimasto.

