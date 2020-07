Georgina Rodriguez, festa scudetto a letto per Cristiano Ronaldo: lo aspetta "vestita" così, incendiaria

27 luglio 2020 a

Prima la festa per lo scudetto. Poi, la festa a casa. Si parla di Cristiano Ronaldo, a segno nella partita di domenica sera contro la Sampdoria che ha consegnato il nono scudetto consecutivo alla Juventus. Scudetto su cui c'è il marchio di CR7, a quota 31 gol in questo campionato. E come detto, dopo la festa sul campo inizia la festa a casa. A celebrare il campione portoghese ci pensa la fidanzata, Georgina Rodriguez, che gli dedica un post su Instagram in cui definisce Ronaldo "il miglior giocatore dell'universo". E ci può stare. Ma soprattutto, Georgina si mostra "vestita" così come potete vedere nello scatto qui sotto: un'accoglienza caldissima per il Cristiano Ronaldo campione d'Italia.

