Elisabetta Gregoraci nella cava, un terremoto sexy: là sotto quel buco, occhio al dettaglio

Mamma mia, Elisabetta Gregoraci. La ex di Flavio Briatore torna a incantare su Instagram, dove pubblica una foto ad altissimo tasso erotico, direttamente dall'interno di una cava di bauxite, almeno stando a quel che scrive sul social. E così eccola, tra pietre rossicce, vestita soltanto di un costume intero nero con uno squarcio all'altezza dell'ombelico a renderlo impareggiabilmente sexy. Sguardo serio dritto in camera, è impossibile resistere a questa Gregoraci. Impressionante lo stacco di coscia, a impreziosire una gamba tonica, slanciatissima e muscolosa. Non c'è niente da dire: trattasi davvero di scatto d'autore.

