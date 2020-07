Elisabetta Gregoraci, un sogno in pizzo bianco: attenzione a questa foto "imperiale"

29 luglio 2020 a

A questa fotografia, Elisabetta Gregoraci, non deve aggiungere alcun commento. Già, parla da sola. Bastano delle emoticon. La showgirl, tra una puntata e l'altra di Battiti Live, si gode il sole e il mare della Sardegna. E su Instagram pubblica una cartolina di queste sue vacanze. L'ex di Flavio Briatore, occhiali da sole a coprirle gli occhi, si fa immortalare nelle acque cristalline del mare dell'isola. Fisico scolpito, nello scatto la Gregoraci sfoggia un bikini bianco con ricami in pizzo e con degli slip un po' "retrò". La scollatura, come al solito, è generosissima. Il risultato? Meraviglioso, come è meravigliosa Elisabetta Gregoraci.

