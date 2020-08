Lorella Cuccarini, i rarissimi scatti in bikini: foto clamorose. Ufficiale: è "la più amata dagli italiani"

04 agosto 2020 a

Una Lorella Cuccarini come non la si vede spesso. Non in televisione, bensì in mare, in bikini, avvinghiata a suo marito, Silvio Testi. Due foto pubblicate su Instagram dalla conduttrice Rai fatta fuori da La Vita in Diretta, finalmente serena e sorridente. Due foto che la ritraggono insieme a Testi, in mare, nel giorno del loro anniversario: "29 anni e sentirli... con gioia", scrive. E ancora: "Le chiamano nozze di granito: cosa vorrà dire? Grazie a tutti per gli auguri". Dunque, la Cuccarini chiosa: "Ah! Oggi inizia ufficialmente la nostra vacanza". Vacanza meritata e in cui Lorella può finalmente mettersi alle spalle veleni e dissapori che hanno scandito la sua ultima stagione televisiva. E, per inciso, in bikini è meravigliosa: la più amata dagli italiani.

