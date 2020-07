Elisa Isoardi e Lorella Cuccarini, non è ancora finita? "I conti si fanno alla fine": Rai, terremoto in vista

17 luglio 2020 a

"I conti si fanno alla fine". L'esclusione di Lorella Cuccarini, Elisa Isoardi e Simona Ventura dai prossimi palinsesti Rai ha fatto rumore, nel mondo della tv. Ed è Lucio Presta, l'agente dei vip, ad avvertire su Twitter che occorre attendersi qualche sorpresa: "Ventura, Cuccarini e Isoardi ed altre credo che faranno la loro parte nei prossimi palinsesti televisivi. C’è ancora molto da fare in tv per loro. Ogni anno la stessa storia, poi i conti si faranno alla fine".

La Cuccarini è stata silurata tra le polemiche da La Vita in diretta, mentre per la Isoardi è arrivata addirittura la chiusura in tronco dello storico cooking show La prova del cuoco. Per la Ventura invece non si sono concretizzate varie ipotesi avanzate negli ultimi mesi. Non solo donne eccellenti tra gli esclusi: fuori dai palinsesti anche Pierluigi Diaco (che il 4 settembre finirà la stagione di Io e te) e Salvo Sottile, sostituito a Mi manda Raitre.

