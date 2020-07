Luisella Costamagna ad Agorà, bomba sulla Rai. Dagospia: "Di Mare non si è fatto scrupoli...". Piazzata lì da Rocco Casalino?

18 luglio 2020 a

Sempre tempo di veleni in Rai. Dopo i casi Cuccarini, Isoardi e Diaco, è il turno di Luisella Costamagna, piazzata dal neodirettore di Raitre Franco Di Mare alla guida di Agorà (al posto di Serena Bortone, passata a Raiuno). Niente di male, se non fosse che proprio Di Mare aveva motivato il siluramento di Salvo Sottile a Mi manda Raitre con l'esigenza di affidare il programma a un conduttore "interno" a viale Mazzini, "per rispondere a un'esigenza di servizio pubblico". Peccato che la Costamagna tutto sia tranne che "interna" alla Rai, essendo reduce dall'esperienza a Fuori dal coro con Mario Giordano su Rete 4 e le reti Mediaset.



Luisella Costamagna... magna magna: la manina di Rocco Casalino e le voci ai piani altissimi della Rai. Ora tutto torna

Sua ultima esperienza in Rai, ricorda il sito specializzato Davidemaggio.it, la non esaltante conduzione di Robinson su Raitre nel 2012: "Registrò ascolti bassi e sparì velocemente dal palinsesto". Di Mare ha assicurato di non aver fatto calcoli politici, ma il sospetto, sottolinea Dagospia, è forte: il neodirettore, nominato pare in quota M5s, "non si è fatto remore a piazzare la Costamagna, voluta da Rocco Casalino". Al posto dei santi in Paradiso, a volte bastano i fanti a Palazzo Chigi.

