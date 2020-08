Elisabetta Canalis, bikini troppo piccolo? Occhio, esplode il décolleté: l'ultima foto incendiaria

04 agosto 2020 a

Quarantadue anni il prossimo settembre, Elisabetta Canalis è una dei personaggi famosi più seguiti in questa strana estate dettata dal Covid. Anche l’ex velina sta trascorrendo le vacanze in Italia, più precisamente in Sardegna. Ma una come lei è ormai anche americana d’adozione, cosa che ha voluto ricordare con un post particolare: la Canalis ha pubblicato una foto risalente allo scorso giugno, quando si trovava in California. Elisabetta è stata ritratta con la tavola da surf sotto il braccio mentre cammina a riva: uno scatto dal quale emerge tutta la bellezza travolgente della Canalis, che ha ancora una forma fisica clamorosa e un décolleté molto generoso e che si lascia guardare oggi come vent’anni fa.

