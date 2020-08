Caterina Balivo, il selfie senza trucco: "Qualcosa non va", attenzione al dettaglio

04 agosto 2020 a

Caterina Balivo continua a godersi l’estate in attesa di definire il proprio futuro professionale. Come è ormai noto a tutti, la 40enne ha lasciato Vieni da me dopo essere andata in onda con successo per due stagioni su Rai1. Stando alle ultime indiscrezioni, non è escluso che possa cambiare rete: c’è chi insiste sul fatto che potrebbe approdare a La7 per condurre una trasmissione in prima serata, ma al momento non è dato sapere nulla di più concreto. Intanto la Balivo continua a deliziare i suoi fan con alcune foto dal mare: l’ultima è un selfie che la ritrae in tutta la sua bellezza, anche senza trucco. Ai più attenti non è però sfuggito un dettaglio, un’imperfezione sul viso: “hai mai pensato di togliere la macchia che hai sulla guancia?”, le ha domandato una follower. La Balivo non si è sottratta dal rispondere: “Fatto tre volte, maledetta”. Ciò non scalfisce però la bellezza della conduttrice televisiva, ma anzi ne esalta ulteriormente la naturalezza.

