Elettra Lamborghini, "all'altare con il c*** di fuori?": la reazione sull'abito nuziale in reggiseno e mutandine

Elettra Lamborghini si sposerà a settembre con Afrojack: l’evento è molto atteso dai fan della nota ereditiera, che come suo solito ha fatto discutere con uno dei suoi post provocanti su Instagram. Anche se stavolta il caso - se così si può chiamare - è ai limiti del surreale: la Lamborghini ha pubblicato una serie di foto che la ritraggono in reggiseno, mutandine e una sorta di velo. Di conseguenza si sono sprecati i commenti di chi ha creduto che si trattasse del suo abito nuziale. Allora Elettra ha deciso di fare chiarezza a riguardo: “Ieri ho postato questa foto e tutti mi chiedono se sia l’abito da sposa. Ma ce la fate? Ma vi pare che vado all’altare con il c*** di fuori? Sono sempre più basita… domani compro un unicorno rosa e vado sulla luna per pranzo, tanto credete a tutto”. Poi la precisazione sull’abito: “E comunque per chi lo chiede questo abito l’ho disegnato io ed è della mia collezione”.

