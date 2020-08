Elettra Lamborghini brutalizza l'hater in pubblico: "Ma bu***", volano insulti

06 agosto 2020 a

Una Elettra Lamborghini sempre più scatenata. Colpo su colpo. Questa volta mette a tacere il solito idiota, il solito hater che ha del buon tempo da perdere sul web. Succede che la mitica ereditiera e cantante pubblichi un video tra le story su Instagram in cui sfoggia il suo fisico, che come è noto è un poco più asciutto rispetto a qualche tempo fa (tanto che qualcuno la aveva criticata anche per la perdita di peso, insomma c'è chi la preferiva un poco più curvy). Ma l'hater di turno non crede al dimagrimento e dunque la dileggia, commentando: "Photoshop sulla pancia... fantastica". Ma Elettra Lamborghini non gradisce, e risponde picchiando duro: "C'è una tipa che mi fa Photoshop sulla pancia... fantastico. Ma bu*** ma bu*** malandrino". Insomma volano insulti contro l'hater di turno.

