Elisa Isoardi con la nipotina? L'occhio cade proprio lì: scollatura da record, attenzione al seno

08 agosto 2020 a

a

a

"Nipoti ne abbiamo?", si chiede Elisa Isoardi nell'ultima fotografia pubblicata sul suo profilo Instagram. Domanda retorica, risposta scontata: si, ne abbiamo e sono proprio di fianco a lei. La conduttrice Rai, infatti, si mostra in veste di zia, insieme alla sua giovane nipotina, in una bella foto dove un cagnetto è il terzo protagonista. La Isoardi in calce alla foto aggiunge gli hashtag famiglia, love e moments. Una dedica, dolcissima, alla nipote. Ma c'è anche una scollatura degna di nota, ed è proprio quella sfoggiata dalla conduttrice de La prova del cuoco: l'abito nero, infatti, regala delle "visuali" piuttosto proibite. Una Isoardi in grandissima forma, bellissima e fascinosa dietro gli occhiali da sole neri.

"Amore mio". Nuova "fiamma" per Elisa Isoardi: dopo Matteo Salvini proprio lui, il bacio che toglie ogni dubbio | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.