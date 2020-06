Silvio Berlusconi, dopo 4 mesi torna in Italia: ecco il suo primo appuntamento, con Marina e Marta Fascina

24 giugno 2020 a

Dopo quattro mesi, Silvio Berlusconi è tornato "a casa". I quattro mesi sono quelli trascorsi in quarantena in Provenza, nella casa della figlia, Marina Berlusconi. Lontano dalla Lombardia, il principale focolaio italiano nell'emergenza coronavirus, lontano insomma da un pericolo minaccioso e terribile. Ora si apprende che il leader di Forza Italia è tornato in Italia, per prima cosa si è sottoposto ad esami e controlli di routine, programmati da tempo, ancor prima dell'emergenza coronavirus. Esami svolti all'ospedale San Raffaele di Milano, con il professor Alberto Zangrillo, struttura in cui Berlusconi è arrivato accompagnato da Marina e dalla compagna, Marta Fascina, deputata azzurra.

