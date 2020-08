Raffaella Fico, bikini e passione a Mykonos: paparazzata con il compagno, acrobazie erotiche in acqua

20 agosto 2020 a

Passione travolgente tra Raffaella Fico e il suo nuovo compagno, l'imprenditore Giulio Fratini. I segugi del settimanale Chi, sguinzagliati dal direttore Alfonso Signorini, li hanno paparazzati nel mare delle Cicladi in atteggiamenti molto intimi e il bikini giallo della ex di Mario Balotelli ha provocato un piccolo tsunami (erotico) nel Mar Egeo.

La coppia, già avvistata le scorse settimane in localita molto alla moda ed esclusive come Forte dei Marmi e Positano, non ha badato a spese nemmeno questa volta alloggiando in un hotel luxury di Mykonos. Cornice perfetta sia per qualche scatto social sia per abbandonarsi a tenerezze e slanci più focosi.

