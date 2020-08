Serena Grandi torna sul set: "Dieta Lemme", quanti chili ha perso a 62 anni. Irriconoscibile

Francesco Fredella 21 agosto 2020 a

Meno otto chili. L’ago della bilancia va giù, Serena Grandi dimagrisce e raggiunge una forma fisica perfetta. Strepitosa. Lei, una delle attrici più amate di sempre, si prepara così alla nuova fatica professionale. E’ vicinissimo il ritorno sul set, rimandato dopo l’emergenza Coronavirus. L’attrice, che in questi giorni si trova a Rimini, reciterà in una pellicola del grande Pupi Avati. Ci dicono che il regista l’abbia voluta a tutti i costi. Serena, emozionatissima, ha studiato durante il lockdown il copione prima del ritorno sulle scena. “Sono dimagrita grazie alla dieta di Alberico Lemme”, assicura l’attrice quando le mandiamo un messaggio. Serena, premio Oscar con La Grande Bellezza (tra l’altro l’unica presente nel trailer americano), si divide tra Rimini e Roma, la sua città d’adozione. “Ho tanti amici nella Capitale e ogni volta guardare quel cielo blu o camminare tra le vie di Roma mi entusiasma come se fosse il primo giorno”, continua. Emozionatissima, Serena ci dice anche che si sta per mettere al lavoro per un libro. Autobiografico. “Ho chiesto una mano a mio figlio Edoardo, bravissimo a scrivere”, dice. E possiamo metterci la mano sul fuoco: è un vero talento.

