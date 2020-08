Roberto Speranza, a Capalbio gira una voce molto imbarazzante: "Guardatelo bene", il segreto più impensabile

21 agosto 2020 a

a

a

A Capalbio, meta estiva preferita dai radical-chic italiani, gira una voce maliziosa su Roberto Speranza, ministro della Salute ed esponente di LeU: "Porta una parrucca". Il Tempo diretto da Franco Bechis ha intercettato una discussione avvenuta nella "piccola Atene", immaginiamo una sera dopo una giornata molto, molto calda.



"Sorvolando sul fatto che la comunità lucana è ben presente nel governo del pugliese Giuseppe Conte (come si fa a dimenticare il potentissimo termine scelto non a caso visto che è pure lui di Potenza - Salvatore Margiotta, sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti?) - esordisce l'indiscreto del quotidiano romano -, è la testa del ministro a creare seri dubbi". "Non possono essere suoi quei capelli, ma li avete visti?", è la provocazione di una salottiera. "La prossima volta che vedo Roberto con la scusa di salutarlo toccherò affettuosamente quella capigliatura, non basta vederla, se è finta la riconoscerò al tatto. Al massimo lo chiamerò parruccone", è la risposta di un vecchio esponente del Pd. A settembre, la verità.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.