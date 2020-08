Anna Falchi, in costume intero conquista fan su Instagram: "Sei una dea..."

23 agosto 2020 a

a

a

Anna Falchi ha pubblicato sul suo account Instagram uno scatto che ha fatto impazzire i follower. Gli anni per lei sembrano non passare mai. Di anni, la Falchi ha quarantotto, "Sola soletta in posa da sirenetta. Un bacio a tutti i miei follower!" scrive in rima sotto il post. "E che sirena!" le risponde un fan, "In posa da Venere", le scrive un altro.

Occhiali da “vamp”, costume intero e posa da top-model, immersa in acqua e sorride radiosa all’obiettivo. Tantissimi follower, memori dello spogliarello del 2000, occasione in cui la Lazio vinse lo scudetto, le chiedono di fare il “bis”. E c'è anche chi, poco elegantemente, commenta: "Hai capito la Falchi, é come il vino, più invecchia e più diventa b**a...".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.