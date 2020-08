Anna Falchi in bikini, il "colpo di testa"a Ferragosto: "Oggi lo faccio". A 48 anni, fisico imperiale

14 agosto 2020 a

Niente vacanza per Anna Falchi. Presissima dal lavoro, quest'anno la splendida attrice e presentatrice si può concedere giusto qualche ora di relax. L'impegno a C'è tempo per..., che conduce insieme a Beppe Convertini, prosegue a gonfie vele. Ma siamo ad agosto, fa caldo, è iniziato il weekend e non si può sprecare l'occasione.

Così, su Instagram, si mostra con un memorabili bikini nero. "Ebbene sì - scrive con un pizzico di ironia -, oggi a ridosso di Ferragosto, un bagnetto lo farò!!! Bianchetta con il mio bikini pronta per andare al mare ehehehheh!!!! Buona giornata!!!". A 48 anni, c'è tempo per... esibire un fisico da pin-up.

