Anna Falchi spiazza tutti: "Non ci penso nemmeno", il secco no al matrimonio con Andrea Ruggieri

Il matrimonio può attendere. Lo dice chiaro e tondo, Anna Falchi, che dopo nove anni di relazione alle nozze con Andrea Ruggieri non ci pensa neppure. Le ragioni le spiega a Intimità, dove la conduttrice di C'è tempo per..., su Rai 1, afferma: "L’amore è soprattutto libertà. E io sono una persona libera. Che dona libertà a chi le sta accanto. È un dono prezioso la libertà". Dunque Anna Falchi aggiunge: "Matrimonio? non ci pensiamo affatto. Siamo anticonformisti e poi io ho già dato per quel che riguarda il matrimonio". Insomma, matrimonio né oggi né mai. Per inciso, Anna Falchi ha alle spalle un matrimonio fallito: fu sposata con l'imprenditore Stefano Ricucci dal 2005 al 2007, una storia che finì malissimo (con l'ex marito non ha mantenuto alcun tipo di rapporto).

