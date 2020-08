Giuliana De Sio in vacanza, i ladri le svuotano la casa: "Simpatica rapina"

27 agosto 2020 a

I ladri fanno visita a casa di Giuliana De Sio e al suo rientro arriva l’amara sorpresa. L’attrice, che in questi giorni è stata in vacanza, denuncia tutto sui social. “Simpatica rapina nel mio appartamento. Di rientro dal mare”, scrive. E’ molto amareggiata e i suoi fan le danno conforto su Instagram in ogni modo. Non si sa come i ladri siano entrati nell’appartamento dell’attrice, che a marzo scorso aveva raccontato di aver contratto il covid. Giuliana ha denunciato tutto alla Polizia. Anche il bottino del furto resta da quantificare.

