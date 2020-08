Vladimir Luxuria in bikini, la trans più famosa d'Italia conquista tutti: "Ammazza che fisico"

28 agosto 2020 a

Ormai Vladimir Luxuria non è più solo la prima trans nella storia del Parlamento italiano, ma la più famosa d'Italia. Ospite fisso nei talk tv sia che si parli di politica, di gossip, di costume o di diritti della comunità LGBT, l'ex onorevole di Rifondazione comunista ha fatto dell'orgoglio per la sua scelta sessuale e di vita una bandiera ed è diventata per questo un modello e punto di riferimento. Ma accanto all'impegno civile, ha saputo mantenere vivo anche il lato più malizioso e civettuolo di quando folleggiava al mitico Muccassassina o all'Isola dei famsi. Ed eccola allora in riva al mare esibirsi in bikini con tanto di pensiero filosofico-motivazionale.

Amore trans in Parlamento: "Mi chiamava sempre con l'interfono e...". Luxuria sputt***a l'onorevole, dettagli piccantissimi

"E quando la notte sembra così buia l’alba invece arriva ad accarezzarti con i suoi raggi - scrive Vladi -, a trasformare ogni lacrima in uno zaffiro splendente, a rendere il dolore un lontano ricordo il cui solo pensiero di averlo superato rende ogni minuto del tuo presente pieno di gioia, forza e speranza. Buona serata". I followers, maschietti e femminucce, sembrano però fermarsi un passo prima: "Ammazza che fisico!", è uno dei commenti più gettonati.

